1/6 Es gibt keine EInigung für einen Zoll-Deal. Foto: Mark Schiefelbein

«Ich hatte heute ein letztes Gespräch mit US-Präsident Trump vor dem Ablauf der Frist für die US-Zölle. Für den Präsidenten steht das Handelsdefizit im Vordergrund», schreibt Keller-Sutter auf X. «Es konnte keine Einigung über die zwischen der Schweiz und den USA verhandelte Absichtserklärung gefunden werden.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Schweiz hatte bereits früh mit den USA verhandelt. Bundespräsidentin Keller-Sutter hatte sich optimistisch gezeigt und der Bundesrat bereits eine Absichtserklärung gebilligt. Doch US-Präsident Donald Trump stellt sich nun offenbar quer.

«Wissen nicht, welchen Zollsatz Trump nun beschliessen wird»

Im April hatte Trump Importzölle von 31 Prozent auf Waren aus der Schweiz angekündigt. In der Woche darauf traten diese kurzzeitig in Kraft, bevor Trump sie – wie die zusätzlichen Zölle für fast alle anderen Staaten – zunächst für 90 Tage aussetzte. Später verlängerte die US-Regierung die Frist für Verhandlungen bis zum 1. August. In Kraft blieb aber ein genereller zusätzlicher Zoll von zehn Prozent.

Ob nun zum morgigen 1. Augst wieder die Zölle von 31 Prozent oder der reduzierte Satz von zehn Prozent in Kraft tritt, bleibt vorderhand unklar. «Wir wissen nicht, welchen Zollsatz Präsident Trump nun beschliessen wird», erklärte ihr Kommunikationschef Pascal Hollenstein (54) am Donnerstagabend zu Blick. Man warte ab. Näher könne man sich derzeit nicht dazu äussern.

+++ Update folgt +++