Nach Erdrutsch 20 Evakuierte in Schwanden GL dürfen zurück nach Hause

Die nach den Erdrutschen vom August 2023 noch verbliebenen 20 evakuierten Personen dürfen am Dienstag in ihre Häuser in Schwanden GL zurückkehren. Grund ist der weit fortgeschrittene Bau eines Schutzdamms.