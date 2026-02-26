SP-Nationalrat Eric Nussbaumer tritt zurück

Anna Clara Kohler

2007 begann Eric Nussbaumers (65) Karriere als Nationalrat. Nun hat der Baselbieter seinen Rücktritt auf Ende April hin bekannt gegeben, wie die Zeitungen von «CH Media» berichten. Der Sozialdemokrat war vor allem bekannt wegen seiner proeuropäischen Haltung. 2023/24 war er Nationalratspräsident.

Nussbaumer gehört mit aktuell 18 Jahren zu den amtsältesten Nationalräten in Bundesbern. Er sieht den Zeitpunkt für richtig an, da am Montag Bundespräsident Guy Parmelin (66) für die Schweiz die Bilateralen III unterzeichnen werde. «Dies ist ein historischer Tag», sagt Nussbaumer, der in Bern als «EU-Turbo» gilt, zu «CH Media».

Nachrücken könnte die Parteipräsidentin der SP Baselland, Miriam Locher (43). Sie wurde bei den Wahlen 2023 hinter den SP-Nationalräten Samira Marti (32) und Eric Nussbaumer auf den ersten Ersatzplatz gewählt. Nussbaumer räumt seinen Platz zu einem Zeitpunkt, der es seiner Nachfolgerin ermöglicht, sich bis zu den nächsten Wahlen 2027 noch einen Namen zu machen. Das wird es ihr einfacher machen, den Nationalratssitz 2027 zu verteidigen.