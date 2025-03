Zürcher SP-Kollegen Mauch und Odermatt treten ab

Corine Mauch tritt 2026 nicht mehr an. Auch Parteikollege André Odermatt möchte nicht mehr.

Auf einen Blick Corine Mauch tritt 2026 nicht mehr zur Wahl an

Auch Parteikollege Odermatt verzichtet aus Wahlen

16 Jahre sind genug: Die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) tritt bei den Wahlen im März 2026 nicht mehr an. Dies hat die bald 65-Jährige am Montag vor den Medien bekannt gegeben. Auch ihr Parteikollege André Odermatt tritt ab.

Mauch ist seit 16 Jahren Stadtpräsidentin, Hochbauvorsteher Odermatt ist seit 15 Jahren im Amt. Mauch sagte am Montag vor den Medien, sie habe sich schon im Spätherbst 2024 entscheiden, nicht mehr anzutreten.



Weitermachen wollen Sozialvorsteher Raphael Golta und Tiefbauvorsteherin Simone Brander, wie sie ebenfalls am Montag bekanntgaben. Golta will allerdings das Departement wechseln, sollte er wiedergewählt werden.



Golta wurde 2014 zum ersten Mal gewählt, Brander bei den letzten Wahlen 2022.