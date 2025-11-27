DE
Mitarbeiter packen aus
«Die Post hat keinen Plan B»

Im Kurzfilm «Roter Sessel - Stimmen von Postbot*innen» erzählen Mitarbeitende der Schweizer Post von ihrem Arbeitsalltag und den steigenden Belastungen in ihrem Beruf.
15:45 Uhr
