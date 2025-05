Mit «inständigem Appell» Papst Leo XIV. bietet sich als Vermittler in Kriegen an

Papst Leo XIV. bietet sich als Vermittler in internationalen Konflikten an. Er appelliert an politische Führer, den Dialog zu suchen und Frieden zu fördern, während er aktuelle Konflikte wie den Gaza-Krieg und die Ukraine anspricht.

Publiziert: 13:05 Uhr