Milliardär Schwarzenbach begleicht Steuerschulden

Dolder-Besitzer und Kunstsammler Urs E. Schwarzenbach schuldete dem Kanton Zürich hohe Steuernachzahlungen. Nun sei alles beglichen worden, teilte er am Dienstag mit. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Sprecher der Zürcher Finanzdirektion bestätigte am Dienstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Klärung der offenen Steuerangelegenheiten. Wie hoch der Betrag ist, wollte keine Seite offenlegen.



Dem Kanton Zürich dürfte aber wohl ein dreistelliger Millionenbetrag zufliessen. Kunstsammler Schwarzenbach, der unter anderem das Luxushotel Dolder Grand in Zürich besitzt, war erfolglos bis ans Bundesgericht gegen Nachzahlungen in der Höhe von mehr als 200 Millionen Franken vorgegangen.



Bei den offenen Rechnungen ging es um Zahlungen der direkten Bundessteuer. Schwarzenbach hatte seinen Wohnsitz lange im Ausland. Die Behörden beharrten aber mit Verweis auf regen Kunsthandel in seiner Zürcher Dependance im Schloss Falkenstein auf den Nachzahlungen. Unter anderem habe Schwarzenbach bei Verkäufen jeweils Kommissionen erhalten.



Schwarzenbach befand sich auch mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit in einem Rechtsstreit. Dieses hatte ihm vorgeworfen, Kunstwerke nicht verzollt zu haben, Dies führte zu einer Razzia im Dolder Grand im März 2017. Die Behörden beschlagnahmten damals rund 30 Kunstwerke. Schwarzenbach musste einen zweistelligen Millionenbetrag nachzahlen.