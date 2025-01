1/5 Wie weiter? Das muss Albert Rösti sowohl beim Bahn- als auch beim Autobahnausbau erklären. Foto: Keystone

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

Lucien Fluri Co-Ressortleiter Politik

vor 30 Minuten Welches Ausbauprojekt kommt wann? ETH-Studie soll entscheiden «Die Verbesserungen der Verkehrsinfrastrukturen auf Strasse und Schiene können nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden», hält das Departement von Bundesrat Albert Rösti fest - mit Blick auf das Nein zum Autobahnausbau und 14 Milliarden Mehrkosten beim Bahnausbau. Deshalb soll jetzt die ETH Zürich die geplanten Ausbauprojekte auf Strasse und Schiene überprüfen. Eine Studie soll zeigen, welche Projekte Priorität aufweisen und welche allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden sollen.

vor 3 Minuten vor 3 Minuten Es sollen alle Investitionen aufgezeigt werden, die bis 2045 realisierbar sind. «Wir wollen keine Beschlüsse auf Vorrat», sagt Rösti. vor 4 Minuten vor 4 Minuten Die Ergebnisse der ETH-Überürfung werden im dritten Quartal 2025 erwartet. vor 5 Minuten vor 5 Minuten Kantone können mitreden Die Überprüfungsarbeiten werden beratend begleitet. In der Begleitgruppe vertreten sind die Präsidien der parlamentarischen Verkehrskommissionen, die Kantone mit den Präsidien der Konferenz der kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs und der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz sowie die SBB. In einer weiteren Gruppe, dem Soundingboard, vertreten sind verschiedene Verkehrsverbände sowie der Städte- und der Gemeindeverband.

vor 6 Minuten vor 6 Minuten Bei den Nationalstrassen würden ebenfalls die Projekte überprüft. Die vom Volk abgelehnten Projekte würden nochmals evaluiert. vor 7 Minuten vor 7 Minuten Rösti wird konkreter Jetzt spricht wieder Bundesrat Albert Rösti. «Zielsetzung ist, in der Öffentlichkeit Sicherheit zu bieten mit klaren Aussagen, was gebaut wird in nächster Zeit.»

Bei der Bahn würden alle vom Parlament beschlossenen Projekte überprüft, sofern noch keine Plangenehmigungsverfügung vorliegt. Geprüft würden etwa die Bahnhöfe Luzern und Basel, der Ausbau der Strecken Lausanne-Bern, Aarau-Zürich oder der Grimseltunnel.

vor 11 Minuten vor 11 Minuten In Städten und Agglomerationen steht der öV im Vordergrund Maria Lezzi, die Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung, gibt einen Überblick über die geplante Verkehrsentwicklung. Jeder Verkehrsträger soll nach seinen Stärken eingesetzt werden. Innerhalb und zwischen den Agglomerationen stünden aber öV und Langsamverkehr im Vordergrund. Die Autobahnen seien quasi Umfahrungen der Agglomerationen. vor 14 Minuten vor 14 Minuten Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamtes Verkehr, gibt nun einen Überblick über die aktuellen Arbeiten am Autobahnausbau: Die Hauptarbeiten für den Sechsspurausbau zwischen Luterbach und Härkingen würden dieses Jahre begonnen, ebenso den Ausbau der Strecke Winterthur-Andelfingen. Diese Projekte wurden schon lange vor dem Autobahn-Ausbau beschlossen. «Die Agglomerationen leiden unter dem Verkehr», sagt Röthlisberger. Ohne Ausbau werde dies nicht bessern. Dass künftige Projekte nun überprüft würden von der ETH sei eine grosse Chance. vor 20 Minuten vor 20 Minuten 180 Bahnprojekte werden überprüft Jetzt spricht Christa Hostettler, die Chefin des Bundesamtes für Verkehr. «Beim Bahnausbau stehen wir vor grossen Herausforderungen», sagt sie. Die Summe von zusätzlichen 14 Milliarden Franken Finanzierungsbedarf sei «sehr hoch». Denn es seien weitere Projekte, die geprüft würden. Insgesamt seien dies «gewaltige Herausforderungen an die Finanzierung». Und weiter: «Wir werden einen Schritt zurück machen.» Man werde 180 Projekte, die noch keine Baubewilligung haben, nochmals überprüfen. Die Projekte würden aber weitergeführt im Hintergrund, damit sie schnell realisiert werden könnten. vor 23 Minuten vor 23 Minuten Rösti kommt auf das Nein zum Autobahnausbau zu sprechen «Das Volk hat den Ausbauschritt als zu umfangreich empfunden», blickt Rösti auf die verlorene Abstimmung zurück. Die Probleme, die sowohl in den Bereichen Strasse als auch Schiene bestehen, will der Bundesrat nun als Chance sehen. «Das Zusammenspiel zwischen Strasse, Schiene und Agglomerationsprogrammen» könne neu analysiert werden. vor 26 Minuten vor 26 Minuten «Wir stehen vor zwei neuen Herausforderungen», sagt Rösti mit Blick auf den Bahn und Autobahn-Ausbau. Bei der Bahn sind die Kosten die Herausforderung: Bestehende Projekte und zum Ausbau notwendige Anpassungen würden um 14 Milliarden Franken teurer. Weitere Einträge laden

Plötzlich lief die Bundesratskarriere von SVP-Mann Albert Rösti nicht mehr so rund. Ab November erhielt sie Dellen. Zuerst verlor der Umwelt- und Infrastrukturminister die Abstimmung über den Autobahn-Ausbau. Die Schweizerinnen und Schweizer sagten Nein zu sechs Grossprojekten, die 4,9 Milliarden Franken gekostet hätten. Rösti stand vor der Frage: Wie weiter?

Und nur wenige Tage später wurde bekannt, dass der Ausbau der Bahninfrastruktur massiv teurer werden sollte: Satte 14 Milliarden Franken mehr sollen all die Projekte kosten, die Bund, SBB und Parlament im Rahmen des Ausbauschrittes 2035 aufgleisen wollten. Bewilligt waren 16 Milliarden.

Damit drohte auch im Bahninfrastrukturfonds ein grosses Loch. Ein Grund dafür: Die neuen Doppelstockzüge können nicht so schnell wie vorgesehen durch die Kurven fahren. Deshalb sind massive Infrastrukturausbauten nötig, auch um den geplanten Halb- und Viertelstundentakt auf vielen Strecken umzusetzen.

Rösti legte einen Zwischenstopp ein. Er kündigte an, bei der Verkehrsinfrastruktur auf Strasse und Schiene über die Bücher zu gehen. Kosten und Projekte wollte er nochmals zu prüfen. Am Dienstag nun tritt der SVP-Politiker in Bern vor die Öffentlichkeit. Er will erklären, welche nächsten Schritte beim Bahn- und Strassenausbau nun geplant sind. Blick berichtet live.