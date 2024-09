Menschenrechte Inklusionsinitiative wird bei der Bundeskanzlei eingereicht

Die Trägerschaft der Inklusionsinitiative wird am Donnerstag 108'000 gesammelte Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern einreichen. Die Initiative verlangt die Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen.