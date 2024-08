Mehr Wolfsabschüsse gefordert Bauernpräsident Ritter sieht Alpwirtschaft in Gefahr

Auf einer Alp in den Flumserbergen haben Wölfe in den vergangenen Wochen trotz Herdenschutzmassnahmen 20 Schafe gerissen. Bauernpräsident Markus Ritter forderte eine wirkungsvollere Regulierung der Wolfsbestände. Ansonsten sei die Alpwirtschaft in Gefahr,