Mehr Platz zum Schiessen Schweizer Soldaten sind auf dem Weg nach Österreich

Rund tausend Schweizer Armeeangehörige sind auf dem Weg zu Wiederholungskursen in Österreich. Sie werden dort mit Soldaten aus Österreich und Deutschland Kampfeinsätze üben. Am Dienstag wurden in Thun BE Panzer und anderes schweres Gerät verladen.

Publiziert: 11:17 Uhr | Aktualisiert: 11:25 Uhr