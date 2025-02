1/5 Martin Pfister kandidiert für den Bundesrat. Foto: Bild: Maria Schmid (Baar, 25. Mai 2022)

vor 1 Minute vor 1 Minute Jetzt stellt ein Journalist eine Frage auf englisch, um Pfisters Englischkenntnisse zu testen. Der Zuger Regierungsrat geht darauf ein und antwortet «in english». Problemlos. vor 2 Minuten vor 2 Minuten Wie soll der Armeeausbau passieren, wird Pfister gefragt. «Je schneller es geht, desto besser ist es», sagt Pfister. Die Armee habe nach einer Zeit der Friedensdividende Nachholbedarf. «Ich plädiere dafür, dass die Armee mehr Mittel erhält. Die Armee ist zu wenig gut ausgerüstet, wenn man sie glaubwürdig betreiben will.» vor 3 Minuten vor 3 Minuten «Viola Amherd hatte grosse Erfolge» Pfister lobt die aktuelle Verteidigungsministerin Viola Amherd und nennt den Kaufentscheid für die Kampfjets als einen ihrer grossen Erfolge. Das ist eine gewisse Abgrenzung zu Kandidat Markus Ritter, der sich gegenüber Amherd eher kritisch zeigte - und dafür selbst Kritik einstecken musste. vor 5 Minuten vor 5 Minuten Pfister wird zu den Problemen gefragt, die im VBS in den letzten Wochen öffentlich thematisiert worden sind. Würde er Bundesrat und Verteidigungsminister werden, werde er eine Analyse zu den Problemen vornehmen, sagt Pfister. Danach könne er Entscheidungen treffen. Pfister antwortet auf Französisch. Nun kommt er erstmals etwas ins Stocken. Man merkt ihm die Nervosität an.

vor 6 Minuten vor 6 Minuten Blick-Journalistin Sophie Reinhardt fragt, was Pfister in den letzten «Tagen des Schweigens» gemacht habe. Er habe sich auf den heutigen Tag gut vorbereitet, sagt Pfister. «Es gehört auch dazu, sich die Zeit zu nehmen, um gut vorbereitet zu sein.» vor 7 Minuten vor 7 Minuten Jetzt können die Journalisten Fragen stellen. Ob er wirklich Bundesrat werden wolle oder nur seiner Partei einen Dienst erweise, wird Pfister gefragt. Seine Partei befinde sich aufgrund des Kandidatenmangels in einer speziellen Situation, sagt er. Das sei aber auch eine Chance für Kandidaturen aus den Kantonen. Seine Kandidatur sei ernst gemeint. vor 9 Minuten vor 9 Minuten «Ich kann zu einer modernen Schweiz beitragen» Der Zürcher Regierungsrat geht von sich aus auf mögliche Kritik ein, nämlich dass er keine Erfahrung im Bundeshaus habe. Dagegen aber betont er seine Herkunft aus der Zentralschweiz, die teilweise urban geprägt ist. Und er betont seine Exekutiverfahrung. Er könne zu einer modernen Schweiz beitragen. vor 11 Minuten vor 11 Minuten Pfister wiederholt immer wieder Passagen auf Französisch und betont damit, in Abgrenzung zu Markus Ritter, dass er die zweite Landessprache sehr gut beherrscht.

vor 12 Minuten vor 12 Minuten Er kenne die Schweizer Armee gut. Zuerst möchte er sorgfältig die Aufgaben und Probleme im VBS ergründen, die Priorität hätten. vor 13 Minuten vor 13 Minuten Pfister betont seine militärische Erfahrung Als Oberst habe er viel Zeit auf Waffenplätzen verbracht. «Wenn ich eine Kaserne betrete, ist mir das Umfeld vertrauter als wenn ich das Bundeshaus betrete», sagt Pfister und nennt damit seine Qualitäten als möglicher Verteidigungsminister.

Wer ist der Mann in der Zentralschweiz, der auf Viola Amherd (62) in den Bundesrat folgen will? Heute Donnerstag lädt der Zuger Regierungsrat Martin Pfister (61) zur Medienkonferenz in seine Heimat, anlässlich seiner Kandidatur. Blick berichtet live ab 10 Uhr.

Seit seiner Ankündigung, in den Bundesrat zu wollen, beantwortete Pfister keine Fragen der Medien. Nun bricht er an einer Medienkonferenz in seiner Heimat Baar sein Schweigen.

Pfister, der Unbekannte

Der Zuger Regierungsrat hat seine Kandidatur nur wenige Stunden vor Ablauf der Meldefrist bekanntgemacht. Pfister ist seit 2016 Mitglied der Zuger Kantonsregierung, in der er die Gesundheitsdirektion leitet. Schweizweit ist er eher unbekannt. Ganz anders sein grösster Konkurrent im Bundesratsrennen: Markus Ritter (57), Bauernlobbyist und Nationalrat.

Pfister ist Lehrer, studierte Germanistik und Geschichte und arbeitete für Verbände. Die Mitte-Partei des Kantons Zug schrieb zur Nomination, Pfister überzeuge mit seiner Erfahrung als Exekutivpolitiker und bringe als Offizier viel militärisches Wissen mit.

Pfister hat vier erwachsene Kinder. Mit ihm würde zum dritten Mal überhaupt ein Zuger in die Landesregierung gewählt. Der letzte Zuger im Bundesrat war von 1974 bis 1982 Hans Hürlimann.