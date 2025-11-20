Verleger und Verwaltungsratspräsident der AZ Medien, Peter Wanner, hat das Medienhaus an seine Söhne Michael und Florian sowie an seine Tochter Anna Wanner verkauft. Peter Wanner bleibt weiterhin Verwaltungsratspräsident, wie CH Media am Donnerstag schrieb.

1/2 Peter Wanner (zweiter von rechts) hat die AZ Medien an seine Söhne Michael Wanner (links) und Florian Wanner sowie an Tochter Anna Wanner verkauft. Foto: CH Media, Alex Spichale

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Michael Wanner, CEO von CH Media, erhalte die Stimmenmehrheit. «Michael war als Ältester stets der Leader in der Familie, von allen akzeptiert», sagt sein Vater in einem Interview mit den CH-Media-Zeitungen, die mehrheitlich im Besitz der AZ Medien sind. Bei Meinungsverschiedenheiten sei es wichtig, dass jemand eine Mehrheit der Stimmen habe.

Die Diskussion über die Veräusserung habe Peter Wanner bereits vor zwei Jahren angestossen. «Am Ende haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden», sagte der 81-Jährige. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Michael Wanner ist seit April 2023 CEO von CH Media. Sein Bruder Florian Wanner nahm ab 2024 Einsitz in die Unternehmensleitung und verantwortet die elektronischen Medien. Anna Wanner ist Co-Leiterin der Inlandredaktion von CH Media und, wie ihre Brüder, Mitglied des Verwaltungsrats der AZ Medien. Tochter Caroline Wanner habe als Ärztin auf ihre Beteiligung verzichtet, schrieb das Medienhaus.

Die AZ Medien AG hält 65 Prozent an der CH Media Holding AG. 35 Prozent gehören der NZZ. Zum Medienhaus CH Media zählen nach eigenen Angaben 18 Tageszeitungen und ihre Online-Portale. Zudem besitzt das Medienhaus diverse Radio- und Fernsehsender sowie das Onlineportal Watson.