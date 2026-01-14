Bundesrat will Winterspiele 2038 finanziell unterstützen

Maximal 200 Millionen Franken will der Bundesrat für die Olympischen Winterspiele 2038 ausgeben. Eine Haftung für mögliche Defizite schliesst er aus, die Spiele sollen grösstenteils privat finanziert werden.

Der Bundesrat befürwortet Olympische Winterspiele in der Schweiz im Jahr 2038. Er schlägt vor, dass der Bund die Spiele mit maximal 200 Millionen Franken unterstützt.

Die Landesregierung schickte am Mittwoch die Eckwerte für die Unterstützung des Sport-Grossanlasses in die Vernehmlassung, wie sie mitteilte. Eine Haftung des Bundes für allfällige Defizite ist nicht vorgesehen.

Der Bundesrat sehe grosse Chancen, «die ein solcher internationaler Grossanlass für Sport und Gesellschaft bietet».

Keine neuen Bauten

Das Projekt sieht vor, dass die Schweiz zum ersten Gastgeberland in der Geschichte der olympischen Bewegung werden soll: Nicht eine Stadt oder eine Region ist Austragungsort, sondern die Spiele finden dezentral, in allen vier Sprachregionen, statt. «Es werden keine neuen Bauten erstellt, sondern die bestehende Infrastruktur genutzt und wo nötig erneuert», so der Bundesrat.

Die Spiele sollen überwiegend privat finanziert werden. «Die Einnahmen stammen aus Sponsoring, Merchandising, Ticketverkauf und einem IOK-Beitrag.» Das erwartete finanzielle Engagement des Bundes sei erheblich kleiner als in vorangehenden Kandidaturen. «Der Bundesrat stuft den Grundsatz- und Planungsbeschluss zurzeit nicht als «von grosser Tragweite» ein, womit er nicht dem fakultativen Referendum unterstellt wird.»