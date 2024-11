Jürg Rötheli stellte sich in Bern den Fragen der Medienschaffenden. Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 61-Jährige trete seinen Posten am 1. Januar an, erklärte Verteidigungsministerin Viola Amherd an einer Medienkonferenz in Bern. Der Bundesrat habe seine Wahl aufgrund des Vorschlags einer Findungskommission getroffen. Rötheli habe das Anforderungsprofil am besten erfüllt.

In seiner Mitteilung verwies der Bundesrat namentlich auf Röthelis Erfahrung im Management verschiedener Unternehmen, darunter auch staatsnaher Betriebe.

Rötheli ist noch bis Ende Jahr Verwaltungsratspräsident der ORS AG, die im Auftrag des Bundes Unterkünfte für Geflüchtete betreibt. Bis im vergangenen Juli führte er das Unternehmen auch operativ. Zuvor war der promovierte Jurist unter anderem in der Konzernleitung der Swisscom tätig.

Rötheli folgt auf Nicolas Perrin. Dieser hatte im Februar seinen Rücktritt angekündigt. Sein Abgang erfolgte, nachdem die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) Unregelmässigkeiten bei einem Panzergeschäft mit Italien gerügt hatte.