Mitte-Nationalrat Martin Candinas wird neuer Präsident der Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Bündner Mitte-Nationalrat Martin Candinas (44) wird Präsident der Stiftung der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan. Der erfahrene Politiker und Sozialversicherungsfachmann fühle sich der Garde tief verbunden, teilte die Stiftung am Montag mit.

Die bisherige Präsidentin, die ehemalige Bundesrätin Ruth Metzler (60), tritt per 30. Juni 2025 zurück, um ihrer neuen Aufgabe als Präsidentin von Swiss Olympic in zeitlicher und terminlicher Hinsicht gerecht zu werden.

In seiner Funktion als Nationalratspräsident 2022/2023 habe Candninas die Schweizergarde in Rom besucht und enge Kontakte zur Garde geknüpft, so die Stiftung. «Mich beeindrucken die Disziplin, die Kompetenz und die Hingabe, mit der die Gardisten diese anspruchsvolle Aufgabe erfüllen», liess er sich zitieren.

Die Stiftung für die Päpstliche Schweizergarde im Vatikan wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Schweizergarde in finanzieller, materieller und sozialer Hinsicht zu unterstützen. Dank Spenden von Privaten und Stiftungen finanzierte sie im Jahr 2024 verschiedene Projekte zugunsten der Päpstlichen Schweizergarde im Rahmen von rund 730'000 Franken.