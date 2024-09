Maison Suisse in Paris Bundesrätin Baume-Schneider besucht Paralympics-Athleten

Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider hat am Wochenende die Paralympischen Spiele in Paris besucht. Die Wettkämpfe seien «eine echte Einladung, über die allgemeine Inklusion nachzudenken», sagte Baume-Schneider an einer Medienkonferenz im Maison Suisse am Sonntag.