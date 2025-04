Mails, Notizen und Chatverläufe Bei Auslandreisen müssen Bundesangestellte ihre Apps deinstallieren

An der US-Grenze werden immer mehr Geräte durchsucht. Damit keine sensiblen Daten in falsche Hände fallen, trifft auch die Schweizer Delegation zum IWF-Treffen Vorsichtsmassnahmen. So werden vor Auslandsreisen Apps deinstalliert und Chatverläufe gelöscht.

