Mächtigster Bauernlobbyist Bauernverbands-Delegierte bestätigen Ritter als Präsidenten

Der Mitte-Nationalrat Markus Ritter bleibt weitere vier Jahre Präsident des Schweizer Bauernverbands. Die Delegierten bestätigten ihn am Mittwoch in Bern in seiner Funktion. Im Vizepräsidium bleiben Anne Challendes und Alois Huber.