Das neue Bundesratsflugzeug ist in der Schweiz gelandet. Erstmals eingesetzt werde das neue Staatsluftfahrzeug, eine Bombardier Global 7500, voraussichtlich im Frühling 2025, teilte das Bundesamt für Rüstung am Freitag mit.

Das neue Schweizer Staatsluftfahrzeug ist laut Armasuisse auf dem neusten technologischen Stand bezüglich Sicherheit, Effizienz und Leistung. Foto: VBS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei seiner Landung in Payerne VD am Freitagabend hatte das Flugzeug einen rund siebenstündigen Flug hinter sich, wie es von Armasuisse hiess. Am Mittwoch war es Vertretern der Schweiz vom Hersteller Bombardier in Montreal, Kanada, übergeben worden.

Bevor das neue Staatsluftfahrzeug für den Transport von Staatspersonal eingesetzt wird, müssen laut Armasuisse Boden- und Cockpitpersonal ausgebildet werden. Vollständig einsatzbereit ist die Maschine erst Ende 2025. Vorher wird der Jet mit einem Selbstschutzsystem ausgerüstet.

Der neue Jet soll ab 2025 die 23-jährige Cessna Citation Excel 560XL in der Flotte des Lufttransportdienstes ersetzen. Das neue Flugzeug hat laut der Mitteilung theoretisch Platz für bis zu zwanzig Sitze. Seine Reichweite beträgt über 14'000 Kilometer, das entspricht in etwa der Strecke von der Schweiz nach Australien.

Der Bombardier Global 7500 gilt als eines der weltweit grössten Geschäftsflugzeuge. Kosten soll die Beschaffung gemäss früheren Angaben über 100 Millionen Franken.

Die derzeit zwei Jets des Lufttransportdienstes kommen etwa bei Bundesratsreisen, beim Transport von anderen Magistratspersonen, aber auch bei Evakuationen, der Soforthilfe bei Umweltkatastrophen sowie in humanitären Notlagen im Ausland zum Einsatz.