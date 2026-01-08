«Tischlein deck dich» hat im vergangenen Jahr 9000 Tonnen Lebensmittel gerettet und sie an armutsbetroffene Menschen verteilt. Der Foodsave-Organisation zufolge steigt die Menge seit 26 Jahren stetig an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Foodsave-Organisation möchte in diesem Jahr noch mehr Lebensmittel retten. An den 168 Abgabestellen könnten so noch mehr Menschen mit Produktspenden unterstützt werden, so «Tischlein deck dich»-Geschäftsführer Alex Stähli am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Insgesamt 2,1 Millionen Menschen erreichten die geretteten Lebensmitteln im vergangenen Jahr.

Dabei sei die Lebensmittelhilfe für die Kundschaft von «Tischlein deck dich» mehr als eine wertvolle finanzielle Entlastung. Für viele sei der Besuch an den Abgabestellen auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Sowohl beim Foodwaste als auch bei der Erreichung von mehr Armutsbetroffenen sehe «Tischlein deck dich» jedoch noch grosses, ungenutztes Potenzial.

Gemäss dem Aktionsplan des Bundes müsste die Lebensmittelverschwendung um 25 Prozent reduziert werden. Gesenkt wurden die vermeidbaren Lebensmittelabfälle bisher um knapp fünf Prozent, wie «Tischlein deck dich» weiter mitteilte.

Rund ein Drittel der Schweizer Lebensmittelverschwendung passiere im eigenen Haushalt, so Stähli. Im Kampf gegen Foodwaste sei ein gesellschaftliches Umdenken daher notwendig.