In der Schaffhauser Altstadt haben Mitglieder des Stadtrats am Mittwochmorgen frisch installierte öffentliche Sitzbänke zersägt. Hinter der vermeintlich sinnlosen Zerstörung steckt die jüngste Idee der St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin.

SP-Stadträtin Christine Thommen griff für das Kunstprojekt in Schaffhausen gleich selber zur Kettensäge, assistiert von SVP-Kollege Daniel Preisig (links).

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Auf dem beschaulichen Walter-Bringolf-Platz in der Schaffhauser Altstadt heulten am Mittwochmorgen um 10 Uhr Kettensägen auf. Unter anderem bedient von Stadträtin Christine Thommen (SP). Die nun halbierten gelben Sitzbänke sollen in den privaten Innenraum von Stadtbewohnern «ausgewildert» werden, wie die Stadt Schaffhausen am Mittwoch mitteilte.

Die Sitzbankteile sollen an ihren neuen Orten weiterhin öffentlich zugänglich sein, und so den öffentlichen Raum erweitern und unübliche Begegnungen zwischen Menschen ermöglichen. Das «Soziale Kunstprojekt» soll ein Jahr dauern.