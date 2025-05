Kundgebung Hunderte nehmen an unbewilligter Palästina-Demo in Bern teil

In der Stadt Bern haben am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen an einer unbewilligten Demonstration gegen den Gaza-Krieg teilgenommen. Sie zogen durch die Altstadt, um «den Völkermord zu verurteilen, der von Israels kolonialer Armee begangen wird».