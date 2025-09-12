Nach Kritik an einer neuen Weisung zur Erfassung der Hautfarbe in einem Fahndungssystem will das Bundesamt für Polizei (Fedpol) nun eine formelle Konsultation durchführen. Das gab die Behörde am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt.

Nach dem Entscheid wurde scharfe Kritik geäussert. Foto: Keystone

Darum gehts Hautfarbe wird im Fahndungssystem Ripol nicht mehr genannt

Kritik an der Weisung als politisch motiviert durch Mario Fehr

Weniger als 1% der Signalemente enthielten Angaben zur Hautfarbe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Entscheid sei nach einer punktuellen Sondierung bei einzelnen Kantonspolizeien getroffen worden, eine formelle Konsultation habe bislang jedoch nicht stattgefunden. «Diese wird nun nachgeholt», erklärte Fedpol-Sprecherin Miriam Knecht.

Laut der neuen Weisung darf die Hautfarbe im Fahndungssystem Ripol nicht mehr genannt werden. Die fünf bisher im System wählbaren Hautfarben (weiss, schwarz, rot, gelb und braun) würden aber in der Praxis kaum genutzt, betonte Knecht.

Scharfe Kritik an Entscheid

Weniger als ein Prozent der in erfassten Signalemente enthielten eine entsprechende Angabe. Weiterhin erlaubte Angaben wie «Asiate» oder «Schwarzafrikaner» seien präziser.

Trotzdem erntete die neue Weisung scharfe Kritik. Der Zürcher Polizeidirektor Mario Fehr bezeichnete sie etwa als offensichtlich «politisch motiviert».