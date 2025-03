Kommunalwahlen in der Rhonestadt Genfer SP-Stadtpräsidentin Christina Kitsos liegt in Führung

Die Genfer SP-Stadtpräsidentin Christina Kitsos liegt am Sonntag im ersten Wahlgang in Führung, hat aber nicht das absolute Mehr erreicht. Gemäss den vorläufigen Ergebnissen ist die Linke auf bestem Weg, ihre vier Sitze in der fünfköpfigen Stadtregierung zu halten.

Publiziert: vor 45 Minuten