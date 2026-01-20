DE
Knapp 15'000 rechtswidriger Aufenthalte
Irreguläre Migration in die Schweiz hat sich 2025 halbiert

Die Zahl der irregulären Migrationen ist 2025 auf 14'577 Fälle zurückgegangen. Migranten aus der Türkei führten die Statistik an, gefolgt von Afghanistan und Marokko.
Publiziert: vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Die irreguläre Migration in der Schweiz ist zurückgegangen.
Foto: Keystone

  • Irreguläre Migration in der Schweiz 2025 um die Hälfte gesunken
  • Türkische Staatsangehörige waren mit 1933 Fällen die häufigste Gruppe
  • Rechtswidrige Aufenthalte: 14'577 Fälle 2025, 29'459 Fälle 2024
Die irreguläre Migration hat in der Schweiz 2025 rund um die Hälfte abgenommen. Die Zahl rechtswidriger Aufenthalte sank im vergangenen Jahr auf 14'577.

Im Vorjahr 2024 waren es noch 29'459 gewesen. Migrantinnen und Migranten mit türkischer Staatsangehörigkeit waren 2025 am stärksten vertreten (1933), wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag schrieb. An zweiter Stelle standen demnach irreguläre Einreisen von Personen aus Afghanistan (1842) und Marokko (1174).

Auch beim Verdacht auf Schleppertätigkeiten und den Übergaben an ausländische Behörden waren die Zahlen im Jahr 2025 verglichen mit dem Jahr 2024 rückläufig. Hier ging die Anzahl von 280 auf 182 Fälle zurück.

