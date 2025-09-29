Bernhard im Oberdorf tritt per sofort aus der SVP aus

Bernhard im Oberdorf tritt per sofort aus der SVP und demzufolge aus der Kantonsratsfraktion sowie der Gemeinderatsfraktion der Stadt Zürich aus. Das teilte die Partei am Montagabend mit. Er bleibe jedoch weiterhin politisch aktiv.

Konnte das Neutralitätsverständnis der SVP nicht mehr mit tragen. Darum tritt Bernhard im Oberdorf per sofort aus der Partei aus.

Er habe vor 24 Jahren von der FDP zur SVP gewechselt, weil die Freisinnigen den EU-Beitritt zum Ziel hatten, wird im Oberdorf in der SVP-Mitteilung zitiert. Unterdessen sei es aber zum Ukraine-Krieg gekommen.

Trotz grossen inhaltlichen Übereinstimmungen mit der Partei könne er insbesondere die Neutralitätsinitiative nicht unterstützen, weil diese nach seiner Einschätzung auf einer engen Interpretation der Neutralität basiere und daher seinen Werten widerspreche, so im Oberdorf. Diesen Widerspruch könne er nicht mehr verantworten, er habe den Ausschlag gegeben zum Austritt aus der SVP.

Kantonsrat Domenik Ledergerber, Präsident der SVP des Kantons Zürich, bedauert den Austritt im Oberdorfs aus der Partei, wie es in der Mitteilung weiter hiess.