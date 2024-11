Klimaschutz Die Schweiz unterstützt drei Gaskraftwerke im Ausland

Die Schweizerische Exportrisikoversicherung (Serv) versichert neu drei Gaskraftwerke im Ausland, zwei davon in Vietnam und eines in Turkmenistan. Entsprechende Angaben in den Tamedia-Zeitungen vom Montag bestätigte das Seco der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.