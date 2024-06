Klimaschutz 3 Milliarden aus EU-Emissionshandel für Klimaschutz in Osteuropa

Für Klimaschutz-Investitionen fliessen 3 Milliarden Euro aus dem EU-Emissionshandel in zentral- und osteuropäische Mitgliedsstaaten. Das Geld sei zur Unterstützung von 39 Energieprojekten in zehn EU-Staaten ausgezahlt worden, teilte die EU-Kommission am Montag mit.