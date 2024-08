Klima Mehr als 47'000 Hitzetote in Europa im Jahr 2023

Mehr als 47'000 Menschen sind nach Expertenschätzungen 2023 in Europa an den Folgen hoher Temperaturen gestorben. Die entsprechende Modellierungsstudie unter Leitung des «Barcelona Institute for Global Health» wurde im Fachblatt «Nature Medicine» veröffentlicht.