Zürcher CO2 soll verflüssigt und dann nach Dänemark gebracht werden.

Mit 100 Ja- zu 13 Nein-Stimmen genehmigte das Stadtparlament das Projekt in der Kläranlage Werdhölzli. «Wir schreiben damit Zürcher Klimageschichte», sagte Stadträtin Simone Brander (SP). Diese Klimageschichte kostet rund 35 Millionen Franken einmalige Ausgaben sowie ab 2028 wiederkehrende Ausgaben von 14 Millionen.

Ziel ist es, das CO 2 der Klärschlammverbrennung nicht länger durch den Kamin in die Luft abzulassen, sondern abzuscheiden und zu verflüssigen. Das verflüssigte Klimagas wird dann entweder in Recyclingbeton eingelagert - oder per Lastwagen nach Dänemark gebracht. Dort wird es in der Nordsee im Boden eingelagert. 25'000 Tonnen CO 2 sollen so pro Jahr der Luft entzogen werden.

Der CO 2 -Export nach Dänemark sorgte jedoch bei einigen Parlamentarierinnen und Parlamentarier für Vorbehalte. Er habe Mühe damit, wenn CO 2 mit Lastwagen in der Welt herumgeschippert werde, sagte etwa Matthias Probst von den Grünen. Wenn es nur um die Einlagerung in Beton gegangen wäre, hätte er Ja gestimmt. So drückte der Grüne jedoch auf den roten Knopf.

Zumindest teilweise gleicher Meinung war die SVP. Es sei doch nicht sinnvoll, CO 2 quer durch Europa zu karren, sagte Johann Widmer. Hier gehe es einmal mehr nur darum, das lokale Netto-Null-Ziel zu erreichen. «Koste es, was es wolle.»

Auch bei der FDP gab es Zweifel. «Man muss sich schon fragen, ob es nicht bessere Konzepte gibt», sagte Emanuel Tschannen. «Unser Ja soll deshalb nicht als Ja für eine künftige Gross-Anlage im Hagenholz interpretiert werden.»

Wird das Projekt im Werdhölzli ein Erfolg, soll dereinst auch das CO 2 der Kehrichtverbrennungsanlage Hagenholz gebunden werden. Dort liegt das Potenzial bei jährlich bis zu 180'000 Tonnen CO 2 , die ab 2035 abgeschieden und verflüssigt werden könnten.