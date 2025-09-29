Die Schweiz und die USA verpflichten sich, Wechselkurse nicht für unfaire Vorteile zu nutzen. Eine neue Erklärung betont die Bedeutung von Interventionen am Devisenmarkt.

Darum gehts Schweiz und USA unterzeichnen Erklärung gegen Währungsmanipulation für Wettbewerbszwecke

Devisenmarktintervention bleibt wichtiges geldpolitisches Instrument für die Nationalbank

Schweizerfranken gegenüber dem Dollar aufgewertet, SNB hält sich mit Interventionen zurück

Die Schweiz und die USA beeinflussen ihre Währungen nicht für Wettbewerbszwecke. Das Eidgenössische Finanzdepartement, die Schweizerische Nationalbank und das US-Finanzministerium in der Administration von Präsident Donald Trump (79) haben eine entsprechende gemeinsame Erklärung in makroökonomischen und wechselkursbezogenen Fragen unterschrieben.

Mit der am Montag unterzeichneten Erklärung würden die beiden Staaten ihr Bekenntnis zu bestehenden Prinzipien des Internationalen Währungsfonds bei Währungspraktiken bekräftigen, teilte das Eidgenössische Finanzdepartement in Bern mit.

Vorwurf der Währungsmanipulation

Insbesondere würden beide Länder Wechselkurse nicht dazu benutzen, Zahlungsbilanzanpassungen zu verhindern oder sich unfaire Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Zudem bestätigt die Erklärung gemäss Communiqué, dass eine Devisenmarkt-ntervention für die Schweizerische Nationalbank ein wichtiges geldpolitisches Instrument ist, um angemessene monetäre Rahmenbedingungen zu gewährleisten und die gesetzliche Aufgabe der Preisstabilität zu erfüllen.

In der letzten Zeit hat der Schweizerfranken von seiner Stellung als sicherer Hafen profitiert und gegenüber dem Dollar aufgewertet. Nach Aussagen von Beobachtern hält sich die SNB derzeit mit Interventionen am Devisenmarkt zurück. Ansonsten läuft die Schweiz Gefahr, von der Regierung des US-Präsidenten Donald Trump der Währungsmanipulation bezichtigt zu werden.