Kantonsrat SO Strengere Sprachanforderungen für Einbürgerung in Solothurn

Wer sich im Kanton Solothurn einbürgern lassen will, soll strengere Anforderungen für die mündlichen Deutschkenntnisse erfüllen müssen. Der Kantonsrat nahm am Dienstag einen entsprechenden Antrag der SVP-Fraktion an.