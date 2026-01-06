SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr tritt 2027 nicht mehr an

Die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr hat genug. Sie hat sich entschieden, bei den Wahlen am 4. April 2027 nicht mehr anzutreten, wie sie am Dienstag in Zürich bekannt gab. Die 62-Jährige leitet seit 2015 die Justizdirektion.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sie habe die anderen Regierungsmitglieder und ihre Mitarbeitenden am Morgen über ihren Entscheid informiert, sagte sie vor den Medien.

In ihren drei Legislaturen als Justizdirektorin richtete sie unter anderem die Untersuchungshaft neu aus, so dass das rigide Zürcher Haftregime für viele Insassen gelockert wurde. Sie liess zudem die Hintergründe der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen erforschen.

Immer wieder negative Schlagzeilen

Fehr machte jedoch auch immer wieder Negativschlagzeilen, zuletzt etwa mit dem Datenleck. Die falsche Entsorgung von Datenträgern passierte zwar vor ihrer Zeit als Justizdirektorin, gemäss Untersuchungsbericht war ihre Kommunikation jedoch mangelhaft.

Die ausgebildete Pädagogin verbrachte beinahe ihr gesamtes Berufsleben in der Politik. 1990 holte sie einen Sitz im Winterthurer Gemeinderat, bereits im Jahr darauf wurde sie in den Zürcher Kantonsrat gewählt. 1998 rückte sie in den Nationalrat nach, wo sie 17 Jahre bleiben sollte.

In dieser Zeit erarbeitete sich die gut vernetzte Berufspolitikerin eine einflussreiche Position. Im Jahr 2009 wurde sie von der «SonntagsZeitung» gar zur «einflussreichsten Person des Parlaments» gewählt. 2010 wollte sie in den Bundesrat, unterlag in der internen Nomination jedoch Simonetta Sommaruga.