Kantonale Wahlen SO Solothurner Parteien halten an Regierungsrats-Kandidierenden fest

Die Solothurner Parteien halten an ihren Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsratswahlen fest: SVP, FDP, Mitte, SP und Grüne steigen so in den zweiten Wahlgang, wie sie schon in den ersten Durchgang gestartet waren.

Publiziert: 12:31 Uhr | Aktualisiert: 22:34 Uhr