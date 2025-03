Kantonale Wahlen NE Rot-Grün will in Neuenburg bürgerliche Mehrheit stürzen

Im Kanton Neuenburg werden am heutigen Sonntag Regierung und Parlament neu gewählt. Die vereinigte Linke will die 2021 an die FDP verlorene Mehrheit in der Regierung zurückzuerobern. Die FDP kontert mit einem erstmaligen Bündnis mit der SVP und der Mittepartei.

Publiziert: 11:42 Uhr