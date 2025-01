Gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos finden laut der Gemeinde Davos vor Ort zwei Protestveranstaltungen statt. Strike WEF wandert protesthalber von Küblis nach Davos. Zusammen mit der Juso rufen die WEF-Streikenden dort am Sonntag zu einer Kundgebung auf.

Zwei Protestanlässe in Davos gegen das WEF

Juso Schweiz und Strike WEF demonstrieren auf dem Davoser Postplatz gegen das WEF 2024. Auch dieses Jahr wollen die Jungpartei und die WEF-Kritikerinnen und -kritiker bei einer Kundgebung zusammenspannen. (Archivbild) Foto: LAURENT GILLIERON

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bereits am Samstag geht es um 10 Uhr im rund 25 Kilometer entfernten Küblis los, wie auf der Webseite von Strike WEF zu lesen ist. Nach einer Übernachtung in Klosters geht es am Sonntag weiter bis nach Davos.

Dort schliessen sich die Protest-Wandernden am Nachmittag auf dem Postplatz einer von der Juso Schweiz organisierten Demonstration an. Zusammen mit Strike WEF, GSoA und Klimastreik werden die Jungsozialisten laut einer Mitteilung vom Mittwoch lautstark gegen das «internationale Lobbytreffen der Kapitalistinnen und -kapitalisten» demonstrieren.

«Jungpartei und Verbündete stellen sich den Reichen und Mächtigen entgegen, die durch ihre Profitgier Klimakrise, Kriege und Ungerechtigkeit anheizen», schrieb die Juso. Reden halten während zwei Stunden Vertreterinnen und Vertreter der Juso, der GSoA, des Klimastreiks und solche von Strike WEF. Die Kundgebung ist von der Bündner Kantonspolizei bewilligt.

Das (World Economic Forum) geht in der Alpenstadt vom 20. bis 24. Januar über die Bühne. Gemäss eigenen Aussagen will das WEF «globale Leader» zusammenbringen um «globale Hauptherausforderungen» anzugehen. Zudem sollen «regionale Herausforderungen» ein Thema sein.