Um 17.30 Uhr trat in Davos Bundespräsident Guy Parmelin vor die Medien und zog Bilanz zum WEF-Tag. Geprägt war dieser vom Auftritt von US-Präsident Donald Trump. Dieser ging wenig schmeichelhaft mit der Schweiz um. Parmelin verteidigte seine Kollegin.

Die Medienkonferenz ist zu Ende Die Fragerunde der Journalisten endet, damit ist auch die Medienkonferenz zu Ende. Trump spricht von 30 Prozent – ist er bereit für einen Deal? Trump hat in seiner Rede wiederholt von 30 Prozent Zöllen gesprochen. Ist er bereit, den Zoll-Deal für einen Satz von 15 Prozent zu unterschreiben? «Jetzt müssen wir verhandeln», sagt Parmelin. Der Handelsbeauftragte Jamieson Greer sei jetzt zuständig. Es sei ein gutes Zeichen, dass dieser beim Treffen dabei gewesen sei. Man sei ständig in Kontakt. Auf Schweizer Seite sei man bereit für eine Einigung. Allerdings ist auch klar: Trump war in seiner Rede nicht auf dem neusten Stand. Seit dem 14. November gelten für die Schweiz 15 Prozent Zölle. Treffen dauerte 15 Minuten Das Treffen hat 15 Minuten gedauert, sagt Parmelin auf Nachfrage eines Journalisten. Keller-Sutter ist «tough» Parmelin hält sich zu Trumps Rede und Aussagen über Keller-Sutter bedeckt. Allerdings erzählt er eine kleine Episode des Treffens. Trump habe zu Keller-Sutter gesagt: «She's tough». Treffen mit Milei und Vucic Parmelin erzählt auch, welche sonstigen Treffen am Tag stattgefunden haben. Er hat unter anderem den argentinischen Präsidenten Javier Milei, Gianni Infantino, und Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic getroffen. Hat Parmelin die Schweiz verteidigt? In seiner Rede hat Trump gegen die Schweiz ausgeteilt und auch Karin Keller-Sutter nachgeäfft. Hat Parmelin dies auch in seiner Rede erwähnt? Die Inhalte des Gesprächs kommentiere man nicht, sagt Parmelin. Auch Keller-Sutter und Cassis mit dabei Neben Parmelin sind auch Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter am Treffen mit dabei gewesen. «Ich habe kurz unser System erklärt», sagt Parmelin. In seiner Rede hat Trump Keller-Sutter nämlich als «Präsidentin oder Premierministerin» bezeichnet. Parmelin hat Trump getroffen Das Treffen sei lange vorbereitet getroffen. «Wenn der US-Präsident nicht in Davos ist, ist es nicht wirklich Davos». Er hat eine kleine Delegation getroffen. Die amerikanische Delegation sei unerwartet wichtiger gewesen als vorgesehen. Neben Trump und Rubio seien auch Marco Rubio, Scott Bessent, Susie Wiles und Callista Gingrich mit dabei gewesen. Bundespräsident Guy Parmelin tritt vor die Medien Eigentlich interessiert nur eine Frage: Kam es zum Treffen mit Trump? Parmelin kommt aber nicht gleich zum Punkt. Er erzählt zuerst, welche Treffen er alles im Verlauf des Tages hatte. Medienkonferenz auf 17.30 Uhr angesagt Bundespräsident Guy Parmelin soll um 17.30 Uhr vor die Medien treten. Blick berichtet live. Ende des Livetickers

Was für ein Tag! US-Präsident Donald Trump (79) rauschte am Weltwirtschaftsforum in Davos an. In seiner Rede ging er nicht nett mit der Schweiz um. Nein, er teilte gegen das Gastgeberland aus!

Die Schweiz sei nur reich, weil es von den USA profitiere, sagte Trump. Und er lästerte über Bundesrätin Karin Keller-Sutter (62). Diese war vergangenes Jahr für die Zollverhandlungen mit Trump mitverantwortlich, sie war damals Bundespräsidentin.

Was wird Bundespräsident Guy Parmelin (66) nun zum Auftritt des mächtigsten Mannes der Welt sagen? Konnte er im Gespräch mit Vertretern den Zolldeal voranbringen? Blick berichtet live ab 17.30 Uhr über die Medienkonferenz des Bundespräsidenten.