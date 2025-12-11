Schaltet die SRG UKW wieder auf?

Lucien Fluri

Kehrt die SRG auf UKW zurück? Das berichtet CH Media gestützt auf angebliche Quellen aus dem SRG-Verwaltungsrat.

Aufatmen könnten damit - mittelfristig - Hunderttausende Hörerinnen und Hörer, die noch ein altes UKW-Gerät haben und nicht auf die DAB-Technologie oder das Internetradio gewechselt haben. Sie konnten seit Ende 2024 kein SRF mehr hören, da die SRG damals die UKW-Sender abgestellt hatte.

Zum Hintergrund: Eigentlich hatten sich die SRG und die Privatradios darauf geeinigt, dass alle die UKW-Sender auf Ende 2026 abstellen. Doch dann kam Widerstand auf. Insbesondere als die SRG vorangig und Ende 2024 als erste ihre Sender abstellte. Sie verlor rund eine halbe Million Hörerinnen und Hörer. Die Angst vor dem Verlust von Hörerinnen sowie Werbegeldern führte zu einem Umdenken bei den Privatradios. Sie machten politisch Druck.

Am Dienstag entschied dann der Ständerat, dass UKW auch nach Ende 2026 weiterbetrieben werden darf. Dies setzte Druck auf die SRG auf.

