Die Räte haben sich bei der Wiedereinführung von Doppelnamen geeinigt. Der Ständerat schloss sich am Montag nach einer kurzen Debatte dem Vorschlag des Nationalrats an. Die Vorlage ist nun bereit für die Schlussabstimmung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Räte einigen sich bei Wiedereinführung von Doppelnamen

Damit könnte ein jahrelanger Streit beigelegt sein

Das Anliegen wird seit 2017 diskutiert War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Doppelname soll aus den zur Verfügung stehenden Namen der Verlobten zusammengestellt werden können. Eine Minderheit im Ständerat wollte diese Wahl auf die Ledignamen einschränken. Die Mehrheit der zuständigen Kommission konnte sich mit 25 zu 17 Stimmen durchsetzen und der Ständerat schloss sich dem Nationalrat an.

Mit der beschlossenen Regelung sind Namen aus früheren Ehen bei der Erstellung des Doppelnamens nicht ausgeschlossen. Die Kinder hingegen können den Doppelnamen nicht tragen. Sie erhalten einzig einen Namen der Eltern, den die Eltern zuvor bestimmt haben.

Mit dem Entscheid könnte der jahrelange parlamentarische Streit bald beigelegt sein. Das Anliegen geht auf eine von von alt Nationalrat Luzi Stamm (SVP/AG) im Jahr 2017 eingereichte Parlamentarische Initiative zurück.