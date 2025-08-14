Papst Leo XIV. wird Ende Oktober im Rahmen einer Audienz Vertreter der internationalen Reformbewegung «Wir sind Kirche» begrüssen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Acht Delegierte nehmen vom 24. bis 26. Oktober am Jubiläumstreffen der synodalen Teams im Rahmen des Heiligen Jahres in Rom teil, wie das offizielle Nachrichtenportal «Vatican News» berichtete. Auf dem Programm stehen neben der Audienz auch ein Pilgergang durch die Heilige Pforte sowie ein Abschlussgottesdienst im Petersdom.

Die 1996 in Rom gegründete Bewegung setzt sich in rund 30 Ländern für Reformen in der katholischen Kirche ein – etwa für Frauenordination, mehr Rechte für LGBTQI+-Personen und die Abschaffung des Pflichtzölibats – und geriet damit häufig in Konflikt mit der vatikanischen Linie. Eingeladen wurde die Delegation vom Generalsekretär der Weltsynode, dem maltesischen Kardinal Mario Grech.

Es sei wichtig, den synodalen Geist lebendig zu halten, sagte Christian Weisner von «Wir sind Kirche» dem Radio Vatikan. «Das erhoffen wir uns von dem Treffen und tragen gerne dazu bei.»