Papst Leo XIV. will im Sommer die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa besuchen. Die Insel südlich von Sizilien ist seit vielen Jahren eines der Zentren der Fluchtbewegung übers Mittelmeer.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Vatikan teilte mit, das Oberhaupt von weltweit etwa 1,4 Milliarden Katholiken werde am 4. Juli nach Lampedusa reisen. Details zu der eintägigen Visite gab es zunächst nicht.

Der Vatikan gab zudem weitere Reiseziele von Leo innerhalb Italiens in den nächsten Monaten bekannt. Neben Lampedusa stehen für den Pontifex etwa Kurzbesuche in Pompeji und Neapel in Süditalien sowie Assisi und Rimini an.

Über eine Reise von Leo nach Lampedusa war bereits seit einiger Zeit spekuliert worden. Leos Vorgänger Papst Franziskus hatte im Sommer 2013 die Insel besucht - es war seine allererste Reise als Pontifex. Die Visite galt als Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen. Ähnlich wie Franziskus erinnert auch Leo bei öffentlichen Auftritten immer wieder an das Schicksal von Migranten.

Offizielle Angaben zu Auslandsreisen in diesem Jahr gibt es bisher nicht. Es gibt jedoch Spekulationen über eine Papst-Reise nach Spanien, einschliesslich der wie Lampedusa von der Migration besonders betroffenen Kanarischen Inseln.