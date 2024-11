Israel hat erneut Ziele in der syrischen Hauptstadt Damaskus bombardiert und nach syrischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet. 16 weitere seien verletzt worden, berichtete die Staatsagentur Sana.

Syrien: 15 Tote nach israelischen Angriffen in Damaskus

Syrien: 15 Tote nach israelischen Angriffen in Damaskus

Sicherheitsbeamte und Rettungskräfte versammeln sich vor einem zerstörten Gebäude in Damskus, das bei einem israelischen Luftangriff getroffen wurde. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa Foto: OMAR SANADIKI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Israels Armee habe zwei Wohngebäude angegriffen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 17 Toten, darunter auch Zivilisten.

Die israelische Armee erklärte, sie habe Einrichtungen der Terrororganisation Islamischer Dschihad angegriffen. Der Islamische Dschihad im Gazastreifen sei an dem Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen und unterstütze die Hisbollah, die vom Libanon aus Israel angreift. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Armee greift seit Beginn des Kriegs in Nahost vor mehr als einem Jahr verstärkt auch Ziele der Hisbollah und anderer Iran-treuer Milizen in Syrien an. Die Beobachtungsstelle zählte etwa 150 solcher Angriffe seit Jahresbeginn.