Israel ruft Anwohner eines grossen Gaza-Gebiets zur Flucht auf

ARCHIV - Vertriebene Palästinenser verlassen mit ihren Habseligkeiten den östlichen Teil von Chan Junis im südlichen Gazastreifen. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa Foto: Abed Rahim Khatib

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Militär werde in der Gegend einen «beispiellosen Angriff» beginnen, um gegen Terrororganisationen vorzugehen, hiess es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf.

Laut einer vom Militär veröffentlichten Karte umfasst der Fluchtaufruf die Grossstädte Chan Junis, Rafah und alle weiteren Orte im Süden des Gazastreifens bis auf Al-Mawasi.

Dorthin sollen sich die Menschen laut Armee nun begeben. Al-Mawasi im Südwesten des umkämpften Gebiets wurde während des Gaza-Kriegs von Israel als humanitäre Zone ausgewiesen.

Terrororganisationen feuerten weiterhin Raketen aus den vom Fluchtaufruf betroffenen Gegenden ab, teilte Israels Armee weiter mit. Sie hatte am Morgen Beschuss aus dem Süden des Palästinensergebiets gemeldet.

Die Armee hatte kürzlich die Palästinenser in Rafah und Chan Junis aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Zahlreiche Menschen folgten Augenzeugen zufolge den Aufrufen.

Aus Chan Junis, der zweitgrössten Stadt im Gazastreifen, wurden zuletzt dennoch sehr viele Tote gemeldet. Der Ort gelte «als gefährliches Kampfgebiet», teilte die Armee erneut mit. Die Fluchtaufforderung gelte derweil nicht für die Nasser-Klinik und das Al-Amal-Krankenhaus in Chan Junis, so das Militär.