Ein Fahrzeug fährt am Friedensplatz in der ägyptischen Stadt Sharm el-Sheikh am Roten Meer vorbei. Foto: Uncredited/AP/dpa
Foto: Uncredited
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Schwerpunkt der heutigen Beratungen ist, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.
Man wolle auch über Zeitpläne und Umsetzungsmechanismen des von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zur Beendigung des Krieges sprechen, hiess es.
Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche in Ägypten haben am Montag begonnen. Bis zu einem Ergebnis könnten noch mehrere Tage vergehen.