Im Gazastreifen hat es trotz geltender Waffenruhe palästinensischen Berichten zufolge wieder tödliche Zwischenfälle gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa und weitere palästinensische Medien meldeten insgesamt vier Tote seit dem Morgen.

ARCHIV - Palästinenser inspizieren einen Tag nach einem israelischen Angriff auf ein Gebäude in Gaza die Ruinen. Foto: Jehad Alshrafi

Darum gehts Zwei Männer sterben bei Angriffen im Gazastreifen seit Waffenruhe

Ein Angriff ereignete sich in einem von der Armee kontrollierten Gebiet

Waffenruhe zwischen Israel und Hamas besteht seit dem 10. Oktober

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

So sei etwa ein Mann durch Artillerie-Beschuss im Osten der Stadt Gaza und ein weiterer bei einem Drohnenangriff im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Bei dem zweiten Vorfall habe es auch mehrere Verletzte gegeben. Den Berichten zufolge ereignete sich dieser innerhalb eines von der Armee kontrollierten Gebiets.

Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe den Berichten nach.

Seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen am 10. Oktober ist es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen gekommen.