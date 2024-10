Die Statistiker des Bundes rechnen bis 2033 mit deutlich mehr Lernenden und Studierenden in der Schweiz. Besonders stark dürfte das Wachstum in den Bereichen Informationstechnologie, Gesundheit und Sozialwesen ausfallen.

Bis 2033 prognostiziert der Bund 17 Prozent mehr Studierende an Universitäten und Fachhochschulen, an Pädagogischen Hochschulen sogar 25 Prozent mehr. Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Entwicklung ist nach Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) eine Folge der hohen Geburtenzahlen in den Jahren 2003 bis 2020. Das damit einhergehende demografische Wachstum werde sich auch in der nachobligatorischen Bildung niederschlagen, schrieb das Bundesamt am Freitag in einer Mitteilung.

Die Zahl der Lernenden im ersten Jahr der Berufslehre dürfte gemäss den Berechnungen bis 2033 um 10 Prozent steigen. Die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten dürfte um 17 Prozent, jene an Fachmittelschulen um 19 Prozent steigen. Insgesamt dürfte es auf Sekundarstufe II damit 2033 rund 450'000 Lernende geben, rund 60'000 mehr als im laufenden Jahr.

Bei den Maturitätsabschlüssen erwartet das Bundesamt eine Zunahme um 24 Prozent. Insgesamt werden im Jahr 2033 voraussichtlich 46'000 Hochschulzulassungsausweise ausgestellt. Im laufenden Jahr waren es 37'500.

Entsprechend rechnet der Bund auch mit mehr Studierenden an Hochschulen. Bei den Universitäten und Fachhochschulen prognostiziert er ein Wachstum um je 17 Prozent, an Pädagogischen Hochschulen sogar eines um 25 Prozent.