Industrie VW hält an Plänen für Fabrikschliessungen in Deutschland fest

Trotz heftiger Proteste der Beschäftigten hält Volkswagen an den Plänen für Fabrikschliessungen und Kündigungen in Deutschland fest. «Wir müssen unsere Kapazitäten verringern und an die neuen Realitäten anpassen», sagte der Chef der Marke VW, Thomas Schäfer.