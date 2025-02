Schwyz erhöht Sicherheitsmassnahmen bei Asylunterkunft

Der Kanton Schwyz und die Gemeinde Wangen haben sich anlässlich der befristeten Asylunterkunft im Patres-Haus in Nuolen zu einem runden Tisch getroffen. Im Fokus standen unter anderem die Sicherheitsbedenken der Bevölkerung.

In Nuolen

Das Patres-Haus in Nuolen SZ dient zurzeit als temporäre Asylunterkunft. Foto: Kanton Schwyz

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Um diesen Sorgen zu begegnen, will der Kanton die Aufsicht im und um das Patres-Haus verstärken, wie die Staatskanzlei Schwyz am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zu anderen Unterkünften will sie einen überdurchschnittlichen Betreuungsschlüssel einsetzen und die Betreuung rund um die Uhr gewährleisten.

Zurzeit wird das Patres-Haus von einer Familie bewohnt, wie es hiess. Ab der kommenden Woche werden allmählich weitere Flüchtlinge einziehen. Der Kanton sicherte der Gemeinde zu, dass prioritär Familien und alleinstehende Frauen der Unterkunft zugewiesen werden. Die Unterkunft bietet Platz für 35 Personen.

Die Baueingabe für die Sanierung des Patres-Hauses ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Im Haus wird künftig ein Angebot für Menschen mit herausforderndem Verhalten realisiert. Bis dahin wird das Haus als temporäre Asylunterkunft genutzt.

Kritisch gegenüber der Übergangsnutzung zeigte sich die Gemeinde Wangen. Diese warf der Regierung eine unzureichende Informationspolitik vor. Zudem stellte sie den Standort der Unterkunft in Frage, welcher an einen Kindergarten und die Kantonsschule grenzt.