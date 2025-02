In Elm Glarner Wildhut erschiesst zu wenig scheuen Wolf

Die Glarner Wildhut hat am späten Dienstagabend in Elm einen Wolf erlegt. Der Abschuss erfolgte aufgrund der früheren Annäherung des Tieres an ein Kind und wiederholter Sichtungen von Wölfen in Elmer Siedlungsnähe während des Tages.

Publiziert: vor 38 Minuten